Quiénes Somos:

San Diego Latino Health Coalition está conformado por organizaciones establecidas y con lazos estrechos en la comunidad latina. Es nuestra meta reducir la velocidad de infección del Covid-19, incrementar el acceso a información esencial, incrementar la participación en pruebas de Covid-19 y seguimiento de contactos, y lo más importante, salvar vidas. San Diego Latino Health Coalition es una organización no gubernamental comprometida a protegerlos, confía en nosotros que su información permanecerá privada. Puedes comunicarte con nuestros miembros con cualquier cuestión relacionada a la salud. ¡Estamos aquí para ayudarte!

Who We Are: The members of the San Diego Latino Health Coalition are established organizations with deep ties to the Latino community. It is our goal to reduce Covid-19 infection rates, increase access to vital information, increase participation in COVID-19 testing and contact tracing, and most importantly, save lives. The San Diego Latino Health Coalition is a non-governmental organization committed to protecting you. Trust us that your information will remain private. You can contact our members with any health-related issues. We are here to help you!